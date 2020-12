Meteo, le previsioni per il weekend: nebbie in pianura

Sabato 12

Cielo: Tempo variabile, con copertura più compatta al mattino e probabili schiarite nel pomeriggio/sera a partire da ovest.

Precipitazioni: Probabilità medio-bassa (25-50%) nella notte e bassa (5-25%) al mattino per deboli precipitazioni, con un po' di neve fino ai fondovalle dolomitici e da circa 600-800 m sulle Prealpi; precipitazioni pressochè assenti dalle ore pomeridiane.

Temperature: Contenuto aumento in quota, senza sensibili variazioni altrove.

Venti: In quota, perlopiù deboli dai occidentali fino alle ore centrali e moderati settentrionali in seguito; altrove deboli settentrionali o da ovest, fino a moderati sulla costa.

Mare: Quasi calmo o poco mosso.

Domenica 13

Cielo: Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso; formazione di nebbie in pianura e nelle valli durante le ore più fredde, localmente persistenti al mattino.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in generale diminuzione, con locali gelate notturne anche in pianura; massime in aumento salvo in aree interessate da nebbie persistenti.

Venti: In quota deboli/moderati da nord, moderati da nordovest verso sera; in pianura deboli occidentali, deboli/moderati da nordovest sulle zone orientali e costa.

Mare: In prevalenza poco mosso.

Lunedi 14

Tempo stabile con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso al mattino, e nubi medio alte in transito al pomeriggio; formazione di nebbie in pianura e nelle valli durante le ore più fredde, localmente persistenti anche durante il giorno. Temperature stabili o in lieve calo in pianura e nelle valli, con diffusa inversione termica notturna; in quota valori in aumento dalle ore centrali per l'ingresso di aria più mite in quota.