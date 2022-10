Meteo, le previsioni per la settimana: tempo variabile e temperature in diminuzione

Lunedi 10

Cielo: Condizioni di variabilità con nubi irregolari alternate a schiarite, e attenuazione della nuvolosità verso sera.

Precipitazioni: Generalmente assenti, salvo qualche possibile modesta pioggia sulle zone più meridionali della pianura.

Temperature: Valori minimi in diminuzione, raggiunti alla sera in molte zone; massime pressoché stazionarie in pianura, in ripresa in montagna.

Venti: Nella notte fino alle ore centrali in pianura venti da nord-est moderati, in successiva attenuazione. In quota deboli/moderati da sud/sud-est, poi deboli da nord verso sera.

Mare: Mosso al mattino, in calo a poco mosso.

Martedi 11

Cielo: Al mattino poco nuvoloso con ampie schiarite, e qualche zona interessata da foschie e nebbie in pianura; nel corso della giornata ingresso di nuvolosità fino a parzialmente nuvoloso, con maggiori annuvolamenti sulle zone montane e occidentali.

Precipitazioni: Sulle Dolomiti possibili locali piovaschi, e non si esclude qualche isolata precipitazione anche sulle Prealpi.

Temperature: Minime in diminuzione in pianura, massime in ripresa in pianura, stazionarie altrove.

Venti: In pianura deboli settentrionali fino al mattino, poi deboli variabili al pomeriggio/sera. In montagna venti deboli di direzione variabile.

Mare: Quasi calmo o poco mosso.

Mercoledi 12

Variabilità con cielo inizialmente poco nuvoloso, poi nubi in aumento fino a nuvoloso o molto nuvoloso al pomeriggio; possibili modeste precipitazioni locali sulle zone montane. Temperature minime in contenuta ripresa in pianura e in calo in quota, massime stabili o in lieve calo.

Giovedi 13

Cielo parzialmente nuvoloso al mattino e poi schiarite anche ampie in pianura e annuvolamenti locali sui rilievi; possibili modeste piogge sulle zone montane. Temperature senza variazioni di rilievo. Previsore: FD