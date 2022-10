Ponte del primo novembre, tempo stabile e temperature sopra la media

Tra Africa nord-occidentale ed Europa insiste un robusto campo anticiclonico, che anche sulla nostra regione mantiene tempo stabile e temperature ben sopra la norma, sebbene un po' in calo riguardo ai valori diurni verso fine periodo; prevale un cielo sereno, a fronte di qualche annuvolamento un po' più probabile martedì e soprattutto varie nebbie a bassa quota in particolare durante le ore più fredde.

Sabato 29 ottobre

Cielo sereno od al più occasionalmente poco nuvoloso; nebbie in pianura e nei fondovalle prealpini durante le ore più fredde, in diradamento diurno a partire dalle zone centro-settentrionali. Precipitazioni assenti. Temperature stazionarie o in lieve calo sulle zone pianeggianti, stazionarie o in lieve aumento su quelle montane. Venti deboli con direzione variabile. Mare generalmente calmo.

Domenica 30 ottobre

Cielo generalmente sereno, salvo varie nebbie od occasionali nubi basse in pianura e nelle valli, specie a sud e nelle ore più fredde. Precipitazioni assenti. Temperature senza notevoli variazioni. Venti deboli, con direzione in quota prevalentemente dai quadranti meridionali e altrove variabile. Mare calmo.

Lunedì 31 ottobre

Cielo sereno o poco nuvoloso, con delle nebbie a bassa quota specie a sud-est e durante le ore più fredde; per le temperature, prevarrà un lieve calo.

Martedì 1 novembre

Cielo poco nuvoloso, con spazi di sereno anche ampi; nebbie a bassa quota specie a sud-est, in probabile diradamento diurno; temperature un po' in calo, salvo valori minimi stazionari o in leggero aumento a sud.