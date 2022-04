Meteo Veneto, fronte freddo in transito nel weekend: arrivano temporali e calano le temperature

Un fronte freddo in discesa dal Nord Atlantico eroderà il perimetro superiore dell’anticiclone e affonderà sulla nostra regione sabato, innescando un peggioramento a suon di rovesci e temporali, anche accompagnati da locali grandinate. L’aria fredda al suo seguito determinerà così un brusco abbassamento delle temperature, favorendo nevicate sulle Alpi a quote di bassa montagna (circa 800m), anche se sulle Alpi il tempo tenderà a migliorare già in serata. Saranno da preventivare inoltre tesi venti settentrionali, con raffiche di Bora che raggiungeranno il litorale veneto. Il fronte in transito sarà infatti piuttosto veloce nel suo spostamento verso sud e domenica si sarà già allontanato dalla nostra regione, dove i cieli rassereneranno rapidamente. L’aria si farà però frizzante e le temperature minime oscilleranno intorno ai 5°C in pianura, anche al di sotto sui fondovalle alpini, dove si avvicineranno allo zero. Caleranno anche le massime, previste intorno ai 15°C. Da lunedì tornerà a rinforzare l’anticiclone e il tempo si presenterà stabile, con temperature in aumento.

METEO VICENZA

Inizio giornata soleggiato o poco nuvoloso, ma dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità e compariranno piogge e rovesci a tratti anche temporaleschi con temporanee raffiche di vento, ma con fenomeni che si attenueranno dalla sera. Rinforzeranno i venti che si disporranno da nordest. Le temperature diurne raggiungeranno i 19°C, mentre i valori più bassi verranno raggiunti in serata, con minime di 7/8°C. Domenica sarà una giornata soleggiata ma piuttosto fresca, con minime sui 4°C e massime intorno a 15°C. Bel tempo lunedì con temperature in lieve aumento.

Previsioni: Manuel Mazzoleni