Meteo, le previsioni per la settimana: tempo variabile e instabile

Lunedi 18

Cielo: Al mattino parzialmente nuvoloso con locali schiarite, poi dalle ore centrali intensificazione della nuvolosità, con addensamenti maggiori sulle zone montane e pianura centro-settentrionale.

Precipitazioni: Assenti al mattino, poi dalle ore centrali probabilità di rovesci e temporali in aumento in montagna, e sui settori centrali e settentrionali della pianura soprattutto nel pomeriggio e in serata; probabilità fino a medio-alta (60-80%). Non si escludono locali fenomeni intensi sulle zone centro-settentrionali della regione, un po' più probabili su pedemontana e prealpi centro-orientali. Fenomeni meno probabili sulla pianura meridionale.

Temperature: Variazioni di scarso rilievo nelle massime, stabili o in lieve aumento le minime.



In pianura deboli da sud est, con rinforzi moderati/tesi da sud sulle zone costiere e orientali. Venti in quota in rinforzo da moderati a forti da sud-ovest, a tratti molto forti in alta quota.Poco mosso, fino a mosso in serata.