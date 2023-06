Meteo, le previsioni per la settimana: pioggia e tempo instabile

Lunedi 5

Cielo: Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, salvo possibili schiarite a fine giornata.

Precipitazioni: In pianura, nella prima metà della giornata probabilità alta (75-100%) di piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale; dalle ore centrali in esaurimento a partire dalle zone costiere e meridionali. In montagna fino alle ore centrali probabilità medio-bassa (25-50%) di qualche piovasco/rovescio, in seguito medio-alta (50-75%) di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in attenuazione dalla sera.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione, massime in netto abbassamento.

Venti: Nord-orientali, deboli in quota, deboli/moderati in pianura, a tratti tesi sotto costa. Possibili raffiche in occasione dei temporali.

Mare: Quasi calmo o poco mosso nelle prime ore.

Martedi 6

Cielo: Nuvolosità variabile, più consistente al pomeriggio sulle zone montane alternata ad ampie schiarite, soprattutto in pianura.

Precipitazioni: Fino alla mattina in prevalenza assenti; dalle ore centrali probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%) in montagna per rovesci o temporali sparsi, medio-bassa (25-50%) sulle zone pianeggianti di occasionali fenomeni.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione, massime in aumento.

Venti: In quota deboli dai settentrionali; nelle valli variabili. In pianura deboli, o temporaneamente moderati, variabili.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Mercoledi 7

In pianura, poco o parzialmente nuvoloso; in montagna variabile, a tratti instabile, soprattutto dalle ore centrali, quando saranno probabili dei rovesci o temporali. Temperature in aumento, specie nei valori massimi.

Giovedi 8

Tratti di sereno anche ampi, alternati ad annuvolamenti cumuliformi a partire dalle ore centrali, che potranno dar luogo a rovesci o temporali, soprattutto sulle zone montane e sulla pianura interna. Temperature senza notevoli variazioni. Previsore:ms.