Meteo, le previsioni per la settimana: inizia febbraio senza gelate

Pressione in aumento; fino a martedì variabile con temperature non distanti dalla norma, da mercoledì sulla pianura nuvoloso mentre sui monti ancora variabile con temperature notturne in aumento

Lunedi 1

Cielo: Alternanza di nuvolosità variabile e rasserenamenti; fino all'alba alcune nebbie in Valbelluna, al mattino in dissolvimento e di sera in nuova formazione anche sulla pianura.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Rispetto a domenica in prevalenza saranno più basse, anche di molto fino a metà mattina, sulla pianura di pomeriggio senza sostanziali differenze; valori prossimi alla norma.

Venti: Deboli/moderati; sulla pianura fino al mattino da nord-est e dal pomeriggio con direzione variabile, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da ovest.

Mare: Poco mosso.

Martedi 2

Cielo: Sulla pianura alternanza di nuvole e rasserenamenti, sui monti poco o parzialmente nuvoloso; sulla pianura e nelle valli prealpine nebbie sparse fino all'alba, in dissolvimento al mattino ed in nuova formazione di sera.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In calo di notte ed in aumento di giorno con variazioni leggere/moderate rispetto a lunedì.

Venti: In alta montagna moderati/tesi da ovest, altrove deboli/moderati con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Mercoledi 3

Sulla pianura nuvoloso con delle nebbie specie nelle ore notturne ed alcune pioviggini a tratti, sulle Prealpi alternanza di nuvole e rasserenamenti con delle nebbie nelle valli fino a metà mattina, sulle Dolomiti poco o parzialmente nuvoloso. Temperature in aumento di notte ed in calo di giorno.

Giovedi 4

Sulla pianura nuvoloso con delle nebbie specie nelle ore notturne ed alcune pioviggini a tratti, sulle Prealpi alternanza di nuvole e rasserenamenti con delle nebbie nelle valli fino a metà mattina, sulle Dolomiti poco o parzialmente nuvoloso. Temperature in aumento. Previsore: Stefano Veronese