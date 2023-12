Meteo, le previsioni per la settimana: cielo sereno o poco nuvoloso: possibili foschie e locali nebbie in pianura

Fino a martedì la regione si troverà sotto l'influenza di un campo di alta pressione in espansione dall'Atlantico; il tempo sarà stabile, in prevalenza soleggiato, ma con possibilità di foschie e nebbie in pianura e nei fondovalle soprattutto nelle ore più fredde. In seguito lieve cedimento della pressione per la marginale influenza di una bassa pressione centrata sul Nord Europa, che porterà degli annuvolamenti mercoledì e giovedì