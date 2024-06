Meteo, le previsioni per il weekend: tempo variabile

Sabato 8

Cielo: Cielo da poco a parzialmente nuvoloso con nuvolosità in aumento a partire dalle ore centrali, soprattutto sulle zone montane e sulla pianura interna.

Precipitazioni: Fino alla mattina assenti; nelle ore pomeridiane in prevalenza assenti sulla fascia costiera e sulla pianura meridionale, probabilità bassa (5-25%) sulla pianura centro-occidentale, medio-bassa (25-50%) sulle zone pedemontane e pianura nord-orientale di piovaschi, rovesci o locali temporali, alta (75-100%) in montagna di precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Temperature: Minime prevalentemente in aumento, massime stazionarie o in locale variazione.

Venti: In quota deboli/moderati, anche tesi in serata, sud-occidentali; nelle valli variabili, a prevalente regime di brezza; in pianura variabili nella prima metà della giornata, poi moderati dai quadranti orientali. Possibili rinforzi in occasione dei temporali.

Mare: Quasi calmo o poco mosso.

Domenica 9

Cielo: Cielo poco o parzialmente nuvoloso fino a metà giornata, con aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio/sera.

Precipitazioni: In montagna al mattino in prevalenza assenti, salvo occasionali piovaschi, più probabili sulle Dolomiti; al pomeriggio crescente probabilità di rovesci e temporali, fino a alta (75-100%) in serata. In pianura fino al primo pomeriggio assenti; in seguito aumento della probabilità di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale fino a alta (75-100%) ovunque a fine giornata; i fenomeni interesseranno prima le zone occidentali e poi si estenderanno progressivamente verso est.

Temperature: Pressoché stazionarie o in locale variazione.

Venti: In quota moderati/tesi da sud-ovest; altrove variabili, a regime di brezza lungo la costa, con possibili rinforzi serali, anche in corrispondenza dei temporali.

Mare: Inizialmente quasi calmo con moto ondoso in intensificazione fino a poco mosso nel pomeriggio/sera.