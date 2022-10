Meteo, le previsioni per il weekend: temperature in aumento

Sabato 15

Cielo: Poco o parzialmente nuvoloso. Di notte nebbie sparse a sud dell'asse Verona-Venezia e locali sul resto della pianura e nelle valli prealpine, in dissolvimento di mattina.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In aumento leggero/moderato rispetto a venerdì; valori sopra la media, di pomeriggio anche in modo sensibile.

Venti: Deboli/moderati, in alta montagna da ovest e altrove con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Domenica 16

Cielo: Sulle Dolomiti sereno o poco nuvoloso. Altrove: alternanza di nuvole e rasserenamenti; di notte nebbie sparse a sud dell'asse Verona-Venezia e locali sul resto della pianura e nelle valli prealpine, in dissolvimento di mattina.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In aumento leggero/moderato rispetto a sabato.

Venti: Deboli/moderati, in alta montagna da nord-ovest e altrove con direzione variabile.

Mare: Calmo.