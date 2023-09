Meteo, le previsioni per il weekend: continua "l'estate" autunnale

Venerdi 29

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Simili a giovedì, eccetto leggere/moderate diminuzioni notturne sulla pianura, sopra la media anche di molto.

Venti: Deboli/moderati, in alta montagna da nord e altrove con direzione variabile.

Mare: Da poco mosso a calmo col passar delle ore.

Sabato 30

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso sulla pianura e poco o parzialmente nuvoloso sui monti.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Simili a sabato.

Venti: Deboli/moderati, in alta montagna da nord-ovest e altrove con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Domenica 1

Non si verificheranno precipitazioni. Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature sulla pianura in aumento di notte e in calo di giorno, sui monti senza variazioni di rilievo.