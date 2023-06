Meteo, le previsioni per il ponte del 2 giugno: tempo instabile con probabili temporali

Venerdi 2

Cielo: Contenuta variabilità, con spazi di sereno più persistenti in pianura e nubi più significative sulle zone montane.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso medio-alta (50-75%) sulle zone montane e pedemontane, medio-bassa (25-50%) altrove, più che altro nel pomeriggio per fenomeni da locali a temporaneamente sparsi anche a carattere di rovescio o temporale.

Temperature: Prevarrà un lieve aumento, salvo locali contenute controtendenze delle minime.

Venti: In quota da deboli a moderati, dai quadranti orientali; altrove, deboli con direzione variabile.

Mare: Da calmo a quasi calmo



Sabato 3

Cielo: Cielo in prevalenza nuvoloso, ma con spazi di sereno più presenti nelle prime ore e addensamenti più estesi in seguito.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso medio-alta (50-75%) sulle zone interne e medio-bassa (25-50%) sulla bassa pianura, per fenomeni sparsi a prevalente carattere di rovescio o temporale, più frequenti in montagna.

Temperature: Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui ad est prevarranno gli aumenti; massime in moderata diminuzione, salvo locale stazionarietà sulla pianura orientale.

Venti: In quota, deboli dai quadranti meridionali; altrove prevalentemente deboli con direzione variabile, salvo in pianura locali temporanei rinforzi di moderata intensità dai quadranti nord-orientali.

Mare: Nella prima parte della giornata da quasi calmo a poco mosso, poi tendente a tornare quasi calmo

Domenica 4

Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, salvo alcuni spazi di sereno più probabili nelle prime ore in pianura; a partire dalle zone interne, precipitazioni sparse anche con rovesci o temporali; le temperature subiranno contenute variazioni di carattere locale.