Meteo, le previsioni per il fine settimana: nebbia e temperature in salita

Venerdi 15

Cielo: Tempo stabile, con cielo in prevalenza sereno. Iniziali foschie e nebbie in pianura e in qualche fondovalle, in progressivo dissolvimento durante la mattinata, e in probabile nuova formazione dopo il tramonto, specie sulle zone interne.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in diminuzione, con valori prossimi a zero anche in pianura, sulle zone interne; massime stazionarie in pianura, in calo sulle zone montane.

Venti: In quota tesi/a tratti forti da nord; possibili episodi di Foehn in qualche fondovalle. In pianura in prevalenza deboli di direzione variabile al mattino, sulla costa nel corso del pomeriggio progressivo ingresso e rinforzo di venti da nord-est sulla costa, fino a risultare moderati, a tratti tesi sui settori meridionali.

Mare: In prevalenza calmo, poco mosso in serata.

Sabato 16

Cielo: Persistono condizioni di stabilità, con cielo in prevalenza sereno. Iniziali foschie e nebbie in pianura, specie sulle zone interne, e in qualche fondovalle, in progressivo dissolvimento durante la mattinata e in probabile nuova formazione dopo il tramonto.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in ulteriore calo, con valori diffusamente sotto zero, specie sulle zone interne della pianura. Massime in calo, salvo risultare in aumento in alta quota.

Venti: Forti in quota dai quadranti settentrionali, in attenuazione nel corso del pomeriggio/sera; possibili episodi di Foehn in qualche fondovalle al mattino. In pianura deboli variabili nell'entroterra, su costa e pianura limitrofa venti da nord-est moderati al mattino, in seguito deboli da nord.

Mare: Da poco mosso a calmo.

Domenica 17

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per tratti di sottili nubi alte. Iniziali foschie e nebbie in pianura e in qualche fondovalle, in progressivo dissolvimento durante la mattinata, solo localmente, specie sulle zone meridionali della pianura, potrebbero risultare persistenti, e in probabile nuova formazione/intensificazione dopo il tramonto. Temperature stazionarie in pianura, salvo calo dei valori massimi nelle zone interessate da nebbie persistenti; in quota temperature in aumento in entrambi i valori. In quota venti moderati/tesi da nord-est.