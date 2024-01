Meteo, le previsioni di inizio settimana: tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso

Lunedi 22

Cielo: Cielo poco nuvoloso al mattino per nubi medio-alte, con intensificazione della nuvolosità dalle ore pomeridiane.

Precipitazioni: In prevalenza assenti fino al pomeriggio; debolissime precipitazioni sparse in serata, con qualche fiocco di neve fino a quote molto basse; possibili occasionali fiocchi di neve o pioggia mista a neve anche in pianura, specie sulle zone centrosettentrionali.

Temperature: In montagna valori in generale aumento, soprattutto le minime; in pianura valori stabili o in lieve calo, con minime ancora diffusamente inferiori a zero.

Venti: In quota occidentali, inizialmente moderati, in intensificazione fino a tesi/forti nella seconda parte della giornata. In pianura deboli, o temporaneamente moderati, sudoccidentali fino alle ore centrali, poi in rotazione e in prevalenza settentrionali verso sera.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Martedi 23

Cielo: Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Valori in generale aumento in pianura e nelle valli, in diminuzione in alta quota; le minime saranno in aumento in pianura, ma ancora generalmente sotto lo zero salvo sulle zone sudorientali.

Venti: Rinforzo dei venti da nord-ovest in montagna, fino a tesi-forti in alta quota; specie nella prima parte della giornata. In pianura venti deboli, a tratti moderati, in prevalenza da ovest o nordovest.

Mare: Calmo o poco mosso.



Mercoledi 24

Cielo poco o parzialmente nuvoloso, con maggiore nuvolosità sui rilievi; fino al mattino possibile presenza di foschie o banchi di nebbia in pianura e in qualche valle. Temperature in aumento in montagna; in pianura minime stazionarie o in lieve calo, massime con contenute variazioni di carattere locale. Venti forti da nordovest in montagna, fino a molto forti a quote alte.



Giovedi 25

Tempo stabile e abbastanza soleggiato, specie in montagna, con transito di nuvolosità medio-alta in pianura. Fino al mattino probabile presenza di foschie/nebbie in pianura. Temperature in aumento in pianura, in calo in montagna, salvo le minime in aumento nelle valli. Previsore: FD