Meteo, le previsioni di inizio settimana: pioggia e calo delle temperature

Lunedi 22

Cielo: Tempo perturbato, specie nella seconda parte della giornata, con cielo in prevalenza molto nuvoloso.

Precipitazioni: Probabili precipitazioni già dalla notte in maniera diffusa sui settori montani, mentre la pianura al mattino sarà interessata da precipitazioni diffuse sui settori centro-meridionali e occidentale, altrove generalmente assenti. Nel pomeriggio tendenza ad estensione delle precipitazioni ovunque, con possibili locali rovesci o temporali (probabilità alta 75-100%). Limite della neve intorno a 800/1000 m nella notte fino al primo mattino, in rialzo a metà giornata a 1000/1200 m, in nuovo calo alla sera, anche fino a 600/800 m in caso di rovesci intensi.

Temperature: Minime in aumento; massime in calo, anche marcato, con valori ben inferiori alla media del periodo. Valori stazionari in quota.

Venti: In quota moderati da est/sud-est. In pianura venti dai quadranti orientali moderati/tesi nell'entroterra, tesi/forti sulla costa. Saranno probabili locali forti raffiche sia sulla costa, specie su quella centro-meridionale, sia sulle zone sud-occidentali della pianura e sulla pedemontana occidentale.

Mare: In prevalenza mosso/molto mosso.

Martedi 23

Cielo: Permangono condizioni di tempo da perturbato a variabile, con cielo in prevalenza nuvoloso e possibilità di qualche parziale schiarita dal tardo pomeriggio/sera a partire da nord.

Precipitazioni: Nella notte fino a parte della mattinata precipitazioni diffuse sui settori nord/nord-orientali, anche a carattere di rovescio, poi tenderanno a divenire a carattere sparso, a tratti diffuse in pianura (nel complesso la probabilità di precipitazioni sarà alta (75-100%). Tendenza a diradamento ed esaurimento dei fenomeni da metà pomeriggio sui settori più settentrionali. Quota neve a 700/900 m nella notte e al mattino, localmente più bassa in caso di rovesci, in rialzo in giornata specie sulle Dolomiti.

Temperature: Minime in calo, massime senza notevoli variazioni o in lieve aumento sui settori meridionali della pianura.

Venti: In pianura fino a parte della mattinata Bora moderata/tesa, in successiva attenuazione. In quota moderati da est/sud-est.

Mare: Mosso fino a parte della giornata, poi attenuazione del moto ondoso.

Mercoledi 24

Residue condizioni di variabilità/instabilità con cielo molto nuvoloso sui settori orientali e sulla pianura meridionale, altrove nubi più irregolari con schiarite, anche ampie. Saranno ancora probabili precipitazioni, a tratti diffuse, su costa, aree limitrofe, e sui settori meridionali della pianura, altrove a carattere sparso e discontinuo, con possibili rovesci. Limite della neve intorno ai 1400/1500 m. Temperature minime in ulteriore calo, massime in generale ripresa.

Giovedi 25

Da sereno o poco nuvoloso, a irregolarmente nuvoloso nel corso del pomeriggio per sviluppo di nubi cumuliformi, specie tra Prealpi e pianura centro-settentrionale, con probabili precipitazioni associate, eventualmente nevose intorno ai 1300/1400 m. Temperature minime senza notevoli variazioni, in calo in quota; massime stazionarie, in calo sulle zone prealpine. Previsore: R.R.