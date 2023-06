Meteo, instabilità in aumento: nuova perturbazione in arrivo

E' in arrivo l'ennesimo disturbo di questo inizio estate 2023, sicuramente un'estate diversa dalle precedenti degli ultimi anni. “L'anticiclone delle Azzorre rimane ben saldo in Atlantico – spiega Federico Buscemi, meteorologo di 3bmeteo.com - lasciando la “porta” del Mediterraneo aperta all'ingresso di rapide perturbazioni. Tra una perturbazione e l'altra, correnti di aria fresca in quota destabilizzano leggermente l'atmosfera, provocando la formazione di temporali sulle Alpi, che localmente sconfinano anche in pianura.

Nuova perturbazione in arrivo il prossimo weekend