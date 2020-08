Meteo: instabilità e temporali nel weekend

Correnti cicloniche associate ad una depressione in arrivo da nord-ovest porteranno variabilità e tratti di instabilità dapprima in montagna, poi, fino al mattino di martedì, anche sul resto della regione. In questa fase è prevista anche una diminuzione delle temperature. Nel corso della giornata di martedì pressione in aumento e tempo nuovamente stabile