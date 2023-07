Meteo, le previsioni per la settimana: tempo variabile e a tratti instabile

Lunedi 31

Cielo: Nubi irregolari alternate a schiarite, più frequenti e ampie su costa e settori orientali della pianura.

Precipitazioni: In pianura assenti. Sulle zone montane saranno ancora possibili sporadiche precipitazioni dalla tarda mattinata e nel pomeriggio, localmente a carattere di rovescio o temporale, (probabilità medio-bassa 25-50%). Esaurimento delle precipitazioni entro fine giornata.

Temperature: Senza notevoli variazioni.

Venti: In pianura moderati dai quadranti orientali in attenuazione verso sera. In quota deboli/moderati dai quadranti occidentali.

Mare: Poco mosso.

Martedi 1

Cielo: Tempo variabile, a tratti instabile. Sulle zone montane nubi irregolari, a tratti consistenti durante le ore centrali, alternate a schiarite. In pianura inizialmente sereno o poco nuvoloso, poi sviluppo di locali annuvolamenti, specie sulle zone interne.

Precipitazioni: Nel corso della mattinata a partire dalle zone montane graduale aumento della probabilità di precipitazioni fino ad divenire medio-alta (50-75%) nel pomeriggio. Si tratterà di precipitazioni da locali in mattinata a sparse, a tratti diffuse, nel corso del pomeriggio, che interesseranno inizialmente le Dolomiti poi i settori prealpini. Le precipitazioni potranno interessare anche la Pedemontana e localmente la pianura nel corso del pomeriggio/sera. Saranno possibili locali rovesci e temporali. Fenomeni in esaurimento entro fine giornata.

Temperature: Senza notevoli variazioni, salvo diminuzione dei valori massimi sulle zone montane e nord-orientali della pianura.

Venti: In quota deboli-moderati da sud-ovest. In pianura variabili deboli, a tratti moderati con tendenza a rinforzare dai quadranti orientali sulla costa in serata.

Mare: Poco mosso, tendente a mosso dalla serata.

Mercoledi 2

Permangono condizioni di tempo variabile, con nuvolosità irregolare al mattino, a tratti consistente, in parziale attenuazione nel corso del pomeriggio. Precipitazioni generalmente assenti, o al più locali e intermittenti sia in montagna che in pianura. Temperature minime in aumento, massime in aumento sulle zone montane, stazionarie altrove.

Giovedi 3

Nuovo peggioramento del tempo con tempo via via instabile già nel corso della mattinata quando saranno probabili precipitazioni sparse. Nel pomeriggio tempo a tratti perturbato con precipitazioni frequenti e diffuse su zone montane, pedemontane e centro-settentrionali della pianura, anche a carattere di rovescio o temporale. Fenomeni meno probabili o del tutto assenti sulla pianura meridionale. Temperature minime in calo; massime in aumento in pianura, in calo sulle zone montane. Rinforzi di vento sulla costa da sud/sud-est, durante le ore centrali. In quota rinforzo dei venti da sud-ovest. Previsore: R.R.