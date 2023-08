Meteo in Veneto: torna il caldo intenso entro ferragosto

Sole protagonista nei prossimi giorni sul Veneto grazie al rinforzo dell'anticiclone che probabilmente insisterà sull'Italia per almeno 7-10 giorni. Si apre un periodo caratterizzato da tempo stabile, soleggiato e asciutto sulle zone di pianura e costiere; tempo buono anche sulle Dolomiti con a tratti qualche isolato e breve acquazzone o temporale di calore. Sono queste le previsioni di Davide Sironi di 3bMeteo.

Oltre al sole, tornerà protagonista il caldo che sarà in netta intensificazione a tutte le quote. A partire da domenica e per buona parte della settimana di Ferragosto, le temperature si manterranno decisamente oltre la norma del periodo con massime in pianura diffusamente oltre i 33-34°C con punte di 36°C su veronese, vicentino, padovano e rodigino. Caldo in montagna con zero termico che si manterrà costantemente oltre i 3800-4000 m di altitudine.