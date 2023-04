Meteo, in arrivo freddo e pioggia a Vicenza

A Vicenza oggi, mercoledì 12 aprile, sarà una giornata inizialmente variabile ma asciutta, con schiarite anche ampie nel pomeriggio e temperature massime fino a 19°C.

La giornata di giovedì sarà invece caratterizzata da un rapido peggioramento con piogge e rovesci anche temporaleschi che si attarderanno fino a sera e temperature diurne non oltre i 12°C e il ritorno della neve sulle Alpi in abbassamento fino verso i 1100m in serata.

Miglioramento da venerdì con schiarite in giornata, ma con clima fresco di notte e minime intorno a 7°C, massime sui 17°C. Un po’ variabilità nel weekend con qualche rovescio tra il pomeriggio e la sera e clima sempre piuttosto frizzante al primo mattino.

Previsiore: Lorenzo Badellino di 3bmeteocom