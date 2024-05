Meteo, in arrivo ancora temporali

Meteo Veneto. Inizio settimana soleggiato, ma tra lunedì sera e martedì tornano piogge e temporali. Sono le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com per i prossimi giorni.

Dopo un avvio di settimana in gran parte soleggiato, una perturbazione raggiungerà il Veneto verso la sera di lunedì,determinando un peggioramento a partire dai settori alpini e prealpini con qualche pioggia in arrivo. Entro martedì mattina la perturbazione entrerà nel vivo e distribuirà piogge diffuse su tutta la regione, coinvolgendo direttamente le province di Verona, Vicenza e Treviso, dove sono attesi fenomeni anche a carattere di rovescio, un po’ meno quelle di Padova e Venezia, dove le piogge risulteranno un po’ più deboli e intermittenti. I fenomeni comunque saranno attenuazione su tutto il Veneto tra il pomeriggio e la sera, quando il fronte sfilerà verso est, permettendo l’ingresso di schiarite a partire dai settori occidentali. La giornata di mercoledì risulterà stabile e in gran parte soleggiata, ma giovedì entrerà in azione un nuovo fronte,responsabile di piogge e rovesci sin dalle prime ore della giornata, con fenomeni anche temporaleschi la sera sulle province occidentali della nostra regione.