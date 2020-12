Meteo, il 2020 si chiude con la nebbia

Mercoledi 30

Cielo: Sulla pianura cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto con nebbie locali fino al mattino e di sera, a tratti parziali diminuzioni della nuvolosità più probabilmente in prossimità dei rilievi; sui monti alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni: Sulla pianura probabilità bassa (5-25%) fino al mattino e medio-bassa (25-50%) dal pomeriggio per piogge di breve durata, deboli, con accumuli giornalieri scarsi e da sparsi a locali andando da sud a nord. Sui monti probabilità bassa (5-25%) per qualche fiocco di neve a tratti.

Temperature: Rispetto a martedì sulla pianura saranno più alte (eccetto diminuzioni dei valori diurni sulle zone meridionali) con variazioni leggere/moderate, sui monti con andamento irregolare di notte ed in aumento di giorno con variazioni anche sensibili.

Venti: Deboli/moderati da sud-ovest.

Mare: Poco mosso.

Giovedi 31

Cielo: Cielo poco o parzialmente nuvoloso con nebbie sparse a sud dell'asse Verona-Treviso e locali sul resto della pianura e nelle valli prealpine fino all'alba, in dissolvimento al mattino e localmente in nuova formazione di sera più probabilmente su costa e zone limitrofe.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Rispetto a mercoledì in prevalenza saranno più basse, anche di molto nelle ore notturne, ma tra la tarda mattina ed il pomeriggio senza variazioni di rilievo.

Venti: Deboli/moderati da sud-ovest.

Mare: Poco mosso.

Venerdi 1

Qualche nebbia fino all'alba sulla pianura e nelle valli prealpine, poi precipitazioni specie dal pomeriggio; sulla pianura si tratterà di piogge, eccetto qualche fiocco di neve a tratti su pedemontana e zone limitrofe fino al mattino, mentre sui monti nevicherà fino a tutti i fondovalle. Temperature in aumento di notte ed in calo di giorno.

Sabato 2

Giornata all'insegna delle precipitazioni, con nevicate su quasi tutte le zone montane nonostante una tendenza ad aumento delle temperature. Previsore: Stefano Veronese