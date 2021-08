Meteo: da Ferragosto iniziano i temporali, a partire dalle Dolomiti

Sta per finire l’ondata di caldo che sta investendo il Veneto in questi giorni e l’intera nostra penisola. Da domani, infatti, l'anticiclone che ha dominato la scena in questa settimana inizierà ad attenuarsi. Pertanto sulle zone montane nel pomeriggio/sera aumenterà la probabilità di qualche temporale di calore, specie sulle Dolomiti dove non si esclude qualche locale fenomeno intenso. Maggiore instabilità nella giornata di lunedì 16.

Alla luce di tali previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticità idrogeologica con stato di attenzione per il bacino idrografico dell’Alto Piave bellunese valido fino alla mezzanotte di domani 15 agosto 2021.

Visti i fenomeni meteorologici previsti la criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti.