Meteo, le previsioni per il weekend lungo di Ferragosto

Pomeriggio/sera di Venerdi 12

Tempo nel complesso variabile o a tratti un po' instabile; la nuvolosità più significativa, associata ad una maggior probabilità di temporanee piogge sparse con alcuni rovesci o temporali, interessa le zone montane dopo un'iniziale insistenza sulla pianura centro-meridionale; probabili rasserenamenti soprattutto verso sera e in pianura; clima più fresco rispetto ai giorni precedenti; discreti rinforzi di vento da nord-est sulla costa alla sera.

Sabato 13

Cielo: Cielo da parzialmente nuvoloso a poco nuvoloso, anche sereno a fine giornata.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in diminuzione, salvo qualche lieve controtendenza sulle zone costiere; massime senza notevoli variazioni sulla costa e per il resto in aumento, specie sulle zone interne.

Venti: In quota da deboli a moderati, dai quadranti settentrionali; sulla costa, inizialmente moderati da nord-est e poi deboli a regime di brezza; altrove deboli con direzione variabile, a regime di brezza nelle valli e su alcune località pedemontane.

Mare: Nelle prime ore da mosso a poco mosso, poi da poco mosso a quasi calmo.

Domenica 14

Cielo: Cielo da sereno a poco nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Le minime subiranno sulle zone montane un aumento e in pianura contenute variazioni di carattere locale; le massime in genere aumenteranno, specie sull'entroterra.

Venti: In quota, deboli da nord-ovest; altrove in prevalenza deboli con direzione variabile, a parte temporanei moderati rinforzi dai quadranti orientali per brezze nelle ore più calde dalla costa alla bassa pianura.

Mare: Per gran parte della giornata quasi calmo, nelle ultime ore poco mosso.

Lunedi 15

Tempo variabile o a tratti instabile, con spazi di sereno più presenti in pianura nelle prime ore e nubi più precoci in montagna; crescente probabilità di piogge con alcuni rovesci o temporali a partire dalle zone montane; riguardo alle temperature prevarranno un aumento delle minime e una diminuzione delle massime, salvo locale stazionarietà sulle zone costiere.