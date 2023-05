Meteo, le previsioni per la settimana: pioggia in arrivo

Lunedi 8

Cielo: Tempo variabile, a tratti instabile, con annuvolamenti irregolari più diffusi in montagna; sulla pianura meridionale, orientale e zone costiere ci sarà spazio per maggiori schiarite.

Precipitazioni: Nelle prime ore residui rovesci in esaurimento nella notte. Poi probabilità in ripresa fino al 50/70%, di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, sui monti e sulla pedemontana, nelle ore centrali e pomeridiane; probabilità più contenuta, 30-50%, sulla pianura centro-settentrionale e occidentale, e non si escludono isolati fenomeni sulle zone centro-meridionali della pianura e sulle zone costiere.

Temperature: Massime in contenuto calo; minime in generale contenuto aumento.

Venti: In pianura deboli orientali, con rinforzi moderati/tesi da nordest dal pomeriggio sulle zone orientali. In montagna deboli di direzione variabile.

Mare: In prevalenza poco mosso.

Martedi 9

Cielo: Fino al pomeriggio in prevalenza soleggiato con transito di nubi medio-alte in pianura, e prevalenza di annuvolamenti in montagna; verso sera generale aumento della nuvolosità a partire da ovest.

Precipitazioni: Sulle Dolomiti probabili piovaschi o rovesci sparsi; in pianura generalmente assenti fino al pomeriggio, mentre verso sera a partire da ovest si verificheranno primi piovaschi o rovesci, poi in estensione nella notte.

Temperature: Valori stabili o in lieve diminuzione.

Venti: Deboli-moderati orientali in pianura; in quota deboli da nordovest, poi in rotazione a moderati da sudovest nel pomeriggio-sera.

Mare: In prevalenza poco mosso.

Mercoledi 10

Tempo instabile/perturbato, con cielo molto nuvoloso o coperto; precipitazioni diffuse, in prevalenza moderate, con locali rinforzi a carattere di rovescio; limite della neve in abbassamento, fino a 1800-1900 metri. Temperature in generale calo, anche sensibile nei valori massimi. Ingresso di venti moderati da nordest in pianura, fino a tesi sulle zone orientali.

Giovedi 11

Tempo ancora parzialmente instabile, con schiarite e nuvolosità residua abbastanza diffusa, specie sui rilievi. Probabili precipitazioni da locali a sparse sui rilievi, specie orientali, sulla pedemontana e pianura nordorientali; altrove non si esclude qualche locale modesta pioggia. Temperature minime in locale diminuzione e massime in generale contenuto aumento. Venti moderati/tesi da nordest sulla pianura orientale e sulla costa. Previsore:FD