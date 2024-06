Meteo, le previsioni per la settimana: aspettando l'estate

Lunedi 3

Cielo: Alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni: Probabilità medio-bassa (25-50%) per piogge a tratti che sulla pianura si verificheranno in vari momenti mentre sui monti inizieranno dal pomeriggio, arrivando a risultare sparse a livello giornaliero. In prevalenza si tratterà di piovaschi/rovesci, a tratti alcuni temporali.

Temperature: Con andamento irregolare e differenze anche sensibili rispetto a domenica, sotto la media in modo leggero/moderato.

Venti: Deboli/moderati, in alta montagna da nord-est e altrove con direzione variabile.

Mare: Da poco mosso a calmo col passar delle ore.

Martedi 4

Cielo: Alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni: Fino al mattino assenti. Di pomeriggio andando dalla costa alle zone pedemontane e montane probabilità da medio-bassa (25-50%) a medio-alta (50-75%) per piogge da locali a diffuse; si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali. Di sera probabilità in diminuzione fino a bassa (5-25%), tenderanno a cessare quasi ovunque.

Temperature: Con andamento irregolare e differenze anche sensibili rispetto a lunedì.

Venti: Deboli/moderati con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Mercoledi 5

In prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, a tratti nuvoloso con qualche pioggia. Temperature in aumento.

Giovedi 6

Non si verificheranno precipitazioni, cielo poco nuvoloso, temperature in aumento.