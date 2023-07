Meteo, le previsioni per il weekend: tempo variabile e nuvoloso

Venerdi 28

Cielo: Cielo sulle zone pianeggianti da poco a parzialmente nuvoloso, su quelle montane da poco nuvoloso a nuvoloso.

Precipitazioni: A partire dalle ore centrali probabili fenomeni sparsi sulle zone montane, possibili anche su qualche località pedemontana, generalmente modesti salvo locali rovesci o temporali.

Temperature: In discreto aumento.

Venti: In quota da moderati a deboli, dai quadranti occidentali; altrove in prevalenza deboli con direzione variabile, salvo a tratti qualche moderato rinforzo dai quadranti orientali su bassa pianura e costa.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Sabato 29

Cielo sulle zone pianeggianti da poco a parzialmente nuvoloso, su quelle montane da parzialmente nuvoloso a molto nuvoloso; specie dal pomeriggio sulle zone montane e pedemontane, saranno probabili alcune precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale; temperature in contenuto aumento

Domenica 30

Tempo variabile, a tratti instabile, con spazi di sereno alternati a parecchi addensamenti nuvolosi; alcune fasi di piogge sparse, con rovesci e temporali, potranno interessare varie porzioni di territorio specie verso l'interno; temperature minime in aumento; le temperature massime in montagna diminuiranno, in pianura subiranno contenute variazioni di carattere locale. Previsore: AB