Meteo, le previsioni per la settimana: torna la pioggia

Lunedi 26

Cielo: Cielo molto nuvoloso, con qualche probabile fase di residua schiarita nelle prime ore specie sulla bassa pianura e via via una maggior copertura in seguito.

Precipitazioni: Crescente probabilità di fenomeni diffusi da ovest, comunque più radi ad est; limite delle nevicate dapprima a 700-1000 m sulle Prealpi e a gran parte dei fondovalle sulle Dolomiti, poi un po' in rialzo soprattutto sui versanti esposti alla pianura.

Temperature: Contenute variazioni di carattere locale, tra cui per le massime sulle zone centro-occidentali prevale una diminuzione.

Venti: In quota a tratti moderati e più spesso tesi, od occasionalmente forti, dai quadranti meridionali; nelle valli deboli con direzione variabile, salvo locali moderati rinforzi dalle ore centrali; sulle zone pianeggianti nelle primissime ore deboli e poi da moderati a tesi, in prevalenza dai quadranti nord-orientali.

Mare: Da poco mosso a mosso, con moto ondoso in aumento da sud.

Martedi 27

Cielo: Cielo in genere coperto.

Precipitazioni: Frequenti fenomeni, più diffusi e significativi su pianura e Prealpi; limite delle nevicate in rialzo grossomodo fino a 1200-1500 m sulle Dolomiti e 1500-1800 m sulle Prealpi.

Temperature: Minime in moderato aumento; massime in moderato aumento a nord-ovest, un po' in calo sulla pianura nord-orientale e senza notevoli variazioni altrove.

Venti: In quota a tratti moderati e a tratti tesi, od occasionalmente forti, da sud-est; nelle valli deboli con direzione variabile, salvo locali moderati rinforzi; sulle zone pianeggianti, da tesi a moderati nord-orientali.

Mare: Mosso, in qualche momento anche molto mosso al largo specie a sud.

Mercoledi 28

Cielo coperto, salvo qualche possibile schiarita verso sera; precipitazioni da diffuse a sparse, in diradamento a fine giornata; limite delle nevicate grossomodo a 1200-1500 m sulle Dolomiti e 1500-1800 m sulle Prealpi; per le temperature si prevedono in quota variazioni poco significative, altrove contenuti aumenti specie in pianura.

Giovedi 29

Cielo molto nuvoloso o coperto, salvo qualche possibile parziale schiarita; probabile a tratti qualche modesta precipitazione, eventualmente nevosa grossomodo da 1200-1500 m sulle Dolomiti e 1500-1800 m sulle Prealpi; per le temperature minime sono attese contenute variazioni di carattere locale, per quelle massime una prevalenza di aumenti salvo contenute controtendenze a sud-est.

Previsore: AB