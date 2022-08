Continuano i giorni sereni, al massimo qualche nuvola

Da martedì un vasto promontorio anticiclonico farà progressivamente ingresso da ovest portando tempo stabile seppur con residua nuvolosità sui settori orientali. Le temperature si manterranno pressoché stazionarie e in media con il periodo. Venerdì condizioni di maggiore variabilità/instabilità su zone montane e pedemontane.

Martedì 23. Tempo stabile ma con cielo a tratti parzialmente nuvoloso specie al mattino, per passaggi di nubi medio-alte, più frequenti e consistenti su costa e pianura limitrofa. Sereno o poco nuvoloso sui settori più occidentali.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in calo in pianura, stazionarie o in aumento in montagna; massime senza notevoli variazioni o in lieve flessione sulle zone orientali.

Venti. In pianura in prevalenza deboli/moderati dai quadranti orientali. In quota deboli/moderati dai quadranti settentrionali.

Mare. In prevalenza poco mosso, a tratti mosso verso sera sui settori costieri centro-meridionali.

Mercoledì 24. Tempo in prevalenza stabile con cielo sereno o al più poco nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Stazionarie o in locale aumento sui settori orientali.

Venti. In pianura al mattino venti da nord-est moderati sulla costa, deboli nell'entroterra; al pomeriggio deboli di direzione variabile. In quota venti deboli/moderati dai quadranti settentrionali.