Cielo sereno con qualche nuvola, l'evoluzione del tempo

Il nucleo depressionario che ha determinato la fase perturbata dei giorni scorsi tenderà a spostarsi e a posizionarsi sull'Adriatico centro-meridionale, determinando un afflusso di correnti fresche dai quadranti orientali e un po' di nuvolosità irregolare sui settori orientali. Da martedì un vasto promontorio anticiclonico farà progressivamente ingresso da ovest portando tempo stabile, con temperature che si manterranno stazionarie e in media per il periodo.

Domenica 21. Prevarrà un cielo sereno o poco nuvoloso per qualche modesto tratto di nuvolosità medio-alta sui settori orientali, specie verso sera e modesti cumuli sui rilievi nel pomeriggio.

Precipitazioni. Generalmente assenti.

Temperature. Senza notevoli variazioni.

Venti. In pianura al mattino in prevalenza dai quadranti orientali deboli, a tratti moderati sulla costa, in seguito deboli variabili. In quota in prevalenza deboli/moderati da nord.

Mare. Calmo.

Lunedì 22. In prevalenza sereno o al più poco nuvoloso per modesti cumuli sulle zone montane nel pomeriggio. Su costa e pianura limitrofa sarà presente della nuvolosità irregolare alternata a schiarite, più frequente nel pomeriggio/sera.

Precipitazioni. Assenti

Temperature. Minime stazionarie; massime in lieve calo su costa e pianura limitrofa, stazionarie altrove.

Venti. In pianura venti in prevalenza dai quadranti orientali deboli nell'entroterra, a tratti moderati sulla costa, in attenuazione in serata. In quota moderati dai quadranti settentrionali.