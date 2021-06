Meteo, le previsioni per la settimana: clima estivo

Lunedi 14

Cielo: Condizioni di tempo stabile e in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo qualche tratto di nuvolosità in transito fino al mattino, clima ventoso in pianura al mattino, per ingresso di venti dai quadranti orientali in attenuazione in seguito.

Precipitazioni: Generalmente assenti, salvo qualche piovasco o rovescio in montagna nelle primissime ore.

Temperature: Minime stazionarie in pianura, in calo sulle zone montane; massime in generale diminuzione, salvo in aumento in alta quota.

Venti: In pianura inizialmente moderati orientali, fino a tesi sulla costa, al mattino; in attenuazione a deboli durante la giornata. In montagna moderati da nord, fino a tesi in alta quota sul Bellunese.

Mare: Mosso al mattino, fino a molto mosso a sud, in attenuazione a poco mosso dal pomeriggio.

Martedi 15

Cielo: Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso, qualche cumulo nel pomeriggio; dalla sera modeste nubi alte in ingresso da nord.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Valori minimi in calo, salvo in quota dove risulteranno stazionarie; massime in ripresa.

Venti: In pianura in prevalenza deboli/moderati dai quadranti orientali, con brezze specie sulla costa. In montagna deboli settentrionali, con brezze nelle valli.

Mare: Poco mosso o quasi calmo.

Mercoledi 16

Tempo ancora abbastanza stabile sulla pianura, ma un po' meno soleggiato per il transito di nuvolosità medio alta; maggiori addensamenti nuvolosi sui rilievi, specie dolomitici, dove sarà possibile qualche rovescio o temporale dalle ore centrali. Temperature minime senza sensibili variazioni, massime in lieve calo sui rilievi settentrionali, in ulteriore contenuto aumento altrove.

Giovedi 17

Annuvolamenti e schiarite, con qualche rovescio o temporale dalle ore centrali sui rilievi e pedemontana, con maggiore probabilità sulle Dolomiti. Temperature minime in aumento, massime senza sensibili variazioni. Previsore: FD