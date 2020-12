Meteo, le previsioni per la settimana: tempo stabile con foschia in pianura

Lunedi 14

Cielo: Tempo stabile con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso al mattino, e nubi medio alte in transito al pomeriggio; foschie/nebbie in pianura e nelle valli diffuse durante le ore più fredde, parzialmente persistenti anche durante il giorno.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Valori stabili o in lieve calo in pianura e nelle valli, con diffusa inversione termica notturna, e gelate anche su molte zone della pianura; in montagna in aumento dalle ore centrali per l'ingresso di aria più mite in quota.

Venti: In pianura in prevalenza deboli occidentali; in quota tesi da nordovest fino al mattino, poi in rotazione fino a deboli-moderati da sud ovest.

Mare: Calmo o poco mosso.

Martedi 15

Cielo: Tempo stabile, con diffusa presenza di foschie/nebbie nelle ore notturne in pianura e nelle valli; durante le ore diurne tempo in parte soleggiato sui rilievi, con transito di nubi medio-alte; in pianura parzialmente soleggiato, con foschie/nebbie localmente persistenti.

Precipitazioni: Generalmente assenti.

Temperature: Valori stabili in pianura e nelle valli, con locali gelate in pianura. Massime stabili e minime in aumento sui rilievi.

Venti: In pianura in prevalenza deboli occidentali; in montagna moderati, fino a tesi a quote alte, da sudovest.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Mercoledi 16

Fino al mattino foschie/nebbie in pianura e nelle valli, nuvolosità in transito e qualche debole precipitazione; nelle ore centrali il cielo sarà poco nuvoloso o sereno sui rilievi e pedemontana, mentre in pianura si potranno avere schiarite ma con presenza di residue nebbie o nubi basse, che saranno nuovamente in intensificazione dopo il tramonto. Temperature senza variazioni di rilievo, salvo le minime in lieve calo in quota.

Giovedi 17

Fino al mattino foschie/nebbie in pianura, in giornata tempo stabile con cielo parzialmente nuvoloso per foschie residue e diffusa nuvolosità medio-bassa in pianura e pedemontana, e più soleggiato sui rilievi specie sulle Dolomiti. Temperature in aumento, salvo le minime in calo sui rilievi. Previsore: FD