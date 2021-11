Meteo, le previsioni per il weekend: sereno variabile

Venerdi 12

Cielo: Cielo da poco a parzialmente nuvoloso; nelle ore più fredde, probabile qualche riduzione della visibilità in pianura e nei fondovalle prealpini.

Precipitazioni: Generalmente assenti.

Temperature: Contenute variazioni di carattere locale, tra cui probabilmente prevarranno le diminuzioni.

Venti: In quota, da moderati sud-orientali a deboli meridionali; altrove deboli con direzione variabile, salvo occasionali lievi rinforzi da sud-ovest in pianura nelle ore pomeridiane.

Mare: Quasi calmo, od al più inizialmente poco mosso.

Sabato 13

Cielo: In montagna cielo da parzialmente nuvoloso a molto nuvoloso o coperto, con qualche spazio di sereno soprattutto all'inizio sulle Dolomiti; in pianura, cielo molto nuvoloso o coperto; diffusa presenza di foschie a bassa quota.

Precipitazioni: Generalmente assenti fino al mattino; in seguito probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%), anche alta (75-100%) nelle ultime ore; si tratterà di fenomeni sparsi, in gran parte modesti ma con probabili locali rovesci di sera in pianura; limite delle nevicate dapprima sui 1800-2100 m, in abbassamento serale a circa 1700-2000 m sulle Prealpi e 1600-1900 m sulle Dolomiti.

Temperature: Le minime sulla parte nord-orientale di pianura e Prealpi aumenteranno, altrove subiranno contenute variazioni di carattere locale con prevalenza delle diminuzioni in quota; le massime diminuiranno, specie a nord.

Venti: In quota, da deboli meridionali a moderati sud-occidentali; altrove deboli con direzione variabile, salvo locali e temporanei rinforzi di moderata entità sulle zone pianeggianti.

Mare: In genere sarà quasi calmo, ma verso sera a sud tenderà a divenire poco mosso.

Domenica 14

Cielo generalmente coperto, con ridotta escursione termica; frequenti precipitazioni, sparse o temporaneamente diffuse, con locali rovesci; limite delle nevicate indicativamente a 1400-1700 m sulle Dolomiti e 1500-1800 m sulle Prealpi.