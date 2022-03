Meteo, le previsioni per il weekend: poco nuvoloso e niente pioggia

Venerdi 11

Cielo: Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso.

Precipitazioni: In prevalenza assenti salvo una probabilità bassa (5-25%) di qualche fiocco di neve sulle zone montane, fino anche a fondovalle.

Temperature: Minime prevalentemente in aumento, salvo lieve flessione in quota, massime in netto calo.

Venti: In quota generalmente deboli in prevalenza dai quadranti meridionali; in pianura da est o nord-est a tratti moderati, in temporanea attenuazione nel pomeriggio.

Mare: Inizialmente mosso, in attenuazione dalla mattina fino a poco mosso dal pomeriggio.

Sabato 12

Cielo: Residua variabilità soprattutto sulle Prealpi e sulla pianura occidentale a inizio giornata, poi nuvolosità in diminuzione fino a cielo sereno o poco nuvoloso dal pomeriggio.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Temperature minime in diminuzione con valori di qualche grado sottozero anche in pianura, massime in leggero aumento sulle zone centro-settentrionali, senza notevoli variazioni altrove. Valori termici sotto la media del periodo.

Venti: In quota a tratti moderati da est o sud-est; in pianura in prevalenza dai quadranti orientali, moderati al mattino e generalmente deboli variabili nel pomeriggio/sera.

Mare: Poco mosso.

Domenica 13

Cielo in prevalenza limpido e sereno. Temperature minime in ulteriore diminuzione, massime in aumento ma con valori ancora inferiori alla media del periodo.