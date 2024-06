Pioggia e temporali: torna il maltempo in Veneto

L'inizio della settimana sarà ancora caratterizzato dal maltempo sul Veneto, a causa di una serie di impulsi instabili in transito al Nord, legati a una depressione in movimento sull’Europa centro-settentrionale. Come segnala il metereologo di 3bmeteo Manuel Mazzoleni, già nelle prime ore di lunedì sono attesi rovesci e temporali, anche forti, sui settori centro-settentrionali della regione, così come nel tardo pomeriggio/sera.

Martedì si prevede ancora instabilità con nuovi rovesci e temporali, più persistenti e intensi a ridosso delle Prealpi e delle Dolomiti. Mercoledì, poi, è attesa una nuova recrudescenza dell’instabilità con fenomeni diffusi e localmente anche intensi. Infine, si prevede un parziale miglioramento in vista del fine settimana, con maggiori spazi soleggiati ma ancora la possibilità di qualche sparuto fenomeno. Anche le temperature sono destinate a diminuire, con valori massimi che entro metà settimana si porteranno tra i 20 e i 25°C.

Per quanto riguarda il territorio vicentino: avvio di settimana instabile con il rischio di rovesci e temporali in transito almeno fino a giovedì; tendenza poi a un progressivo miglioramento, eccezion fatta per qualche fenomeno possibile domenica. Temperature in flessione nei prossimi giorni, con massime non oltre i 24-25°C entro mercoledì/giovedì.