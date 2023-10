Intense perturbazioni in arrivo, rischio nubifragi: attivato il Coc in città

Una nuova intensa perturbazione ha raggiunto le nostre regioni settentrionali e tra oggi, lunedì 30 ottobre, e domani martedì 31, rinnoverà forte maltempo su tutte le regioni di Nordest con rovesci e temporali anche di forte intensità. Come segnala il metereologo Manuel Mazzoleni di 3bmeteo entro il pomeriggio/sera le precipitazioni si intensificheranno anche sul Veneto con il rischio di fenomeni anche di forte intensità, soprattutto a ridosso di Dolomiti e Alpi. Previsti accumuli diffusamente oltre i 50-60 mm sui settori centro settentrionali della regione con picchi locali sino a 100-120 mm sui rilievi.

Nella giornata di martedì il fronte tenderà ad allontanarsi verso Levante riuscendo tuttavia a rinnovare ancora locali rovesci e temporali, in particolar modo nella prima parte della giornata con apporti pluviometrici sino a 20-30 mm tra alte pianure e Alpi, lasciando così spazio a maggiori schiarite entro la serata. Meglio nella festa di Ognissanti che inizierà in compagnia di tempo più asciutto e parzialmente soleggiato, ma con un calo delle temperature minime che si porteranno su valori di anche sotto i 10°C in pianura. Pausa che, tuttavia, non durerà molto visto che già nella seconda parte di Ognissanti una nuova perturbazione si avvicinerà portando una nuova intensificazione delle correnti umide e instabili meridionali che determinerà entro sera nuove piogge in risalita da Sud.

Preludio al peggioramento più organizzato e intenso atteso, poi, nella seconda parte di giovedì, quando la perturbazione vera e propria entrerà nuovamente in azione al Nord rinnovando piogge e rovesci di forte intensità anche sul Veneto con apporti pluviometrici che potrebbero localmente nuovamente superare i 50-60mm a ridosso dei monti. Non andrà meglio, infine, neppure nel weekend visto che una terza perturbazione porterà nuovamente piogge anche di moderata intensità.

Nel dettaglio di Vicenza ci attende una settimana di stampo autunnale con piogge e rovesci attesi a più riprese almeno sino a domenica con temperature destinate a calare ulteriormente, sin verso i 13/15°C. Nel dettaglio piogge intense sono attese oggi, residui fenomeni nella prima parte di martedì e poi nuovi fenomeni dalla tarda serata di mercoledì. Maltempo giovedì e venerdì con fenomeni anche intensi e spiccata variabilità nel weekend con ancora il rischio di nuovi piovaschi o brevi temporali in transito.

A tal proposito il Comune ha disposto l’attivazione del Coc ristretto per l’arrivo nelle prossime ore di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. La decisione arriva a seguito dell’avviso emesso dal Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto che per il vicentino individua il livello “arancione” di allerta idraulica e idrogeologica (“preallarme”) sulla base delle previsioni meteo di Arpav.

Nel dettaglio, la criticità idrogeologica ha validità dalle 12 di oggi lunedì 30 ottobre alle 14 di martedì 31 ottobre, quella idraulica dalle 16 di oggi fino all’intera giornata di mercoledì 1 novembre.

Per garantire il monitoraggio della situazione il Centro funzionale decentrato ha, quindi, attivato la fase di “preallarme” del sistema regionale di protezione civile a cui anche la struttura comunale si attiene fino a nuove indicazioni regionali con l’attivazione del Coc ristretto. In via precauzionale, i parchi storici sono chiusi.