Il meteo della domenica: qualche possibilità di nube

Meteo di domenica 17 luglio

Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo localmente qualche possibile nube stratificata fino al mattino sulle zone centro-settentrionali e qualche cumulo in seguito sulle zone montane.

Precipitazioni. Probabilità nelle primissime ore bassa (5-25%) di qualche fenomeno a prevalente carattere di rovescio o temporale sulle zone centro-orientali tra Prealpi ed entroterra pianeggiante, nulla o molto bassa (0-5%) altrove; in seguito precipitazioni assenti, a parte una probabilità nulla o molto bassa (0-5%) in montagna di locali piovaschi od occasionali rovesci temporaleschi.

Temperature. Variazioni poco significative, tra cui comunque sarà probabile qualche lieve diminuzione delle massime.

Venti. In quota deboli od al più occasionalmente moderati, in prevalenza dai quadranti settentrionali; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura direzione dai quadranti orientali e intensità in genere da moderata a debole, comunque un po' più significativa nelle prime ore sulla costa.

Mare. Nella prima parte della giornata poco mosso, in qualche momento anche mosso al largo il settore meridionale, poi tendente a divenire quasi calmo.