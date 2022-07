Dopo i temporali di venerdì, weekend sereno

Venerdì cedimento della pressione per il passaggio di una saccatura in ingresso da ovest; sulla regione è attesa una fase di instabilità nel corso del pomeriggio/sera fino alle prime ore di sabato, con rovesci e temporali, localmente intensi. Seguirà un graduale nuovo aumento della pressione con tempo più stabile e soleggiato, salvo modesta attività cumuliforme durante le ore più calde sui rilievi. Le temperature subiranno un temporaneo calo nella giornata di sabato, per poi risalire gradualmente nei giorni successivi.