Coronavirus, più di 300 nuovi contagi in Veneto

BOLLETTINO ORE 8

Sono 305 i nuovi positivi al Coronavirus in Veneto rispetto alle ore 17 di mercoledì. È il dato che emerge dal bollettino della Regione delle ore 8 di giovedì. In totale i contagiati dall'inizio dell'epidemia sono 27896, dei quali 3965 attualmente positivi, 2183 deceduti e 21748 guariti. Nelle ultime ore si sono verificati 3 nuovi decessi, uno dei quali in un ospedale di comunità, e un nuovo ricovero, in area non critica.

Nel Vicentino sono 26 in più i tamponi che hanno dato esito positivo. Il numero totale dei contagiati è 3863, dei quali 494 attualmente positivi, 394 deceduti e 2975 guariti.