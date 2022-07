Meteo: allerta gialla per criticità idrogeologica

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso oggi, domenica 3 luglio, un avviso in cui prevede, dal tardo pomeriggio di oggi alle prime ore di domani, lunedì 4 luglio, che si potranno verificare locali temporali di calore sulle zone montane, favoriti dagli elevati valori di temperatura e umidità, in particolare sulle Dolomiti dove non si esclude qualche isolato fenomeno intenso.

In seguito, tra le ore centrali di domani e quelle di martedì 5 luglio, il transito da ovest a est di un impulso perturbato determinerà una fase di instabilità, dapprima sulle zone montane e pedemontane e poi anche sulla pianura. Sulle zone montane e pedemontane saranno probabili rovesci e temporali da locali a sparsi a partire dalle ore centrali di lunedì; sulla pianura invece i fenomeni saranno più probabili dal tardo pomeriggio/sera e nella notte tra lunedì e martedì. Non si escludono fenomeni localmente intensi, ovvero forti rovesci, grandinate, forti raffiche di vento.

Si prevede criticità idrogeologica, con particolare riferimento alla rete idraulica secondaria, stabilendo dalle 16 di oggi fino alle 14 di martedì 5 luglio, lo stato di Attenzione (allerta gialla) per i bacini: Alto Piave (BL), Piave Pedemontano (BL-TV), Alto Brenta – Bacchiglione -Alpone (VI-BL-TV-VR), Adige- Garda e Monti Lessini (VR), Po, Fissero-Tartaro- CanalBianco e Basso Adige (RO-VR), Basso Brenta – Bacchiglione (PD-VI-VR-VE-TV), Basso Piave - Sile e Bacino scolante in laguna (VE-TV-PD), Livenza - Lemene e Tagliamento (VE-TV).