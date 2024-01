Arriva l’anticiclone ‘blocca-inverno’, temperature ben oltre la media anche nei giorni della Merla

Situazione di stallo meteorologico con alta pressione almeno fino a fine gennaio, giorni della Merla compresi. Sono le previsioni di Edoardo Ferrara di 3b Meteo per quanto riguarda il meteo dei prossimi giorni in Veneto. Tempo dunque stabile e soleggiato soprattutto su settori alpini, prealpini e pedemontani, mentre sulle medio-basse pianure potranno a tratti manifestarsi banchi di nebbia, dense foschie o nubi basse, specie tra le ore notturne e quelle del mattino.

Temperature ben oltre la media soprattutto in montagna, dove si instaureranno marcate inversioni termiche rispetto alle valli, con zero termico che potrà superare i 2000-2500m. In pianura possibili locali gelate notturne, mentre durante il giorno le temperature potranno raggiungere i 10-13°C a seconda delle zone. Non si intravedono sostanziali novità almeno fino ai primi giorni di febbraio.