Venti forti: scatta lo stato di allerta

Il centro Funzionale decentrato della Regione Veneto, sulla base delle previsioni meteo regionali, ha dichiarato la fase operativa di ‘attenzione’ per vento forte su zone montane e pedemontane dalle 20 di giovedì 21 dicembre alla mezzanotte di sabato 23 dicembre.

In questo arco temporale, il Meteo veneto ha infatti previsto varie fasi di rinforzo dei venti. In particolare si verificheranno venti forti o molto forti in alta quota in entrambe le giornate; possibili venti a tratti forti anche sulle Prealpi, specie quelle centro-occidentali nella giornata di venerdì. Saranno possibili forti raffiche di Foehn sulle zone pedemontane centro-occidentali specialmente venerdì; nelle valli bellunesi in particolare sabato.