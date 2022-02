Vento forte, scatta l'allerta in Veneto

Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile della Regione del Veneto ha emesso oggi, giovedì 24 febbraio, un avviso di attenzione per vento forte su pianura centro-meridionale, costa e pianura limitrofa (dalle 15 di domani, venerdì 25 febbraio, alle 3 di sabato 26 febbraio) e sulle zone montane e pedemontane (dalle ore 18 di domani, venerdì 25 febbraio, alle 21 di sabato 26 febbraio).

Il bollettino verrà riconfigurato nelle prossime ore, in fase di pre-allarme o allarme, qualora si modificasse l’intensità del vento.

Non sono in corso, invece, avvisi di criticità per rischio idrogeologico idraulico. Per quanto riguarda l’evoluzione metereologica: nel pomeriggio/sera di oggi, giovedì 24 febbraio, non sono previste precipitazioni significative; domani, venerdì 25 febbraio, al mattino precipitazioni generalmente assenti. Nel corso del pomeriggio probabilità bassa sulle Dolomiti per qualche fiocco di neve, altrove probabilità nel complesso medio-alta per fenomeni sparsi, a tratti diffusi, dapprima sulle zone prealpine e poi su quelle pianeggianti, specie centro-orientali, con qualche possibile rovescio od occasionale temporale. Il limite della neve sarà intorno ai 1000/1200m.