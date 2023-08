Pioggia e temporali, è allerta gialla in Veneto

Il Meteo regionale segnala dal pomeriggio di oggi, giovedì 3 agosto e fino alla mattina di sabato 5, fasi di instabilità, intervallate da pause, con rovesci e temporali, più diffusi tra il pomeriggio di venerdì e le prime ore di sabato.

Saranno probabili, specie nella seconda parte di venerdì (ma non esclusi anche giovedì), fenomeni intensi con forti rovesci, forti raffiche di vento e grandinate.

Sulla base delle previsioni meteo previste, il Centro funzionale Decentrato della Protezione civile regionale comunica che, per criticità idrogeologica per temporali, è stata dichiarata la fase operativa di attenzione gialla dalle 14 di oggi giovedì 3 agosto alle 12 di sabato 5 agosto su tutto il territorio regionale.

Le previsioni meteo Arpav

venerdì 4. Fino al primo mattino alternanza di nuvole e rasserenamenti, poi nuvolosità in aumento dapprima sui monti fino a cielo anche coperto più probabilmente dal pomeriggio.

Precipitazioni. Probabilità bassa (5-25%) fino al primo mattino per piogge locali, poi a partire dai monti in aumento fino a alta (75-100%); si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali, i temporali saranno più probabili di pomeriggio sui monti e verso sera sulla pianura.

Temperature. Rispetto a venerdì fino al mattino saranno senza variazioni di rilievo e dal pomeriggio in calo anche sensibile. Rispetto alla media prima dei temporali saranno più alte e dopo più basse, anche di molto. Minime a tarda sera.

Venti. Con direzione variabile, in prevalenza deboli/moderati e a tratti rinforzi durante i temporali.

sabato 5. Di notte nuvoloso, in giornata nuvolosità in diminuzione a partire dalla pianura, di sera ovunque sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Nella prima metà di giornata probabilità in diminuzione, piovaschi/rovesci sparsi e locali temporali tenderanno a cessare entro l'alba sulla pianura e in mattinata anche sui monti. Di pomeriggio sui monti probabilità medio-bassa (25-50%) per piovaschi/rovesci sparsi. Per il resto assenti.

Temperature. Fino al mattino saranno più basse e dal pomeriggio avranno andamento irregolare, differenze anche sensibili rispetto a venerdì. Sui monti minime a tarda sera.

Venti. In alta montagna tesi/forti da nord-est, altrove deboli/moderati con direzione variabile.

domenica 6. Alternanza di nuvole e rasserenamenti con delle piogge più probabilmente dal pomeriggio, temperature in calo di notte e con andamento irregolare di giorno.