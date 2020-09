Allerta temporali, stato di attenzione in Veneto

Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto, ha emesso un nuovo avviso dichiarando lo stato di attenzione idrogeologica per possibili forti temporali dalle prime ore di martedì 22 settembre fino alla mattina di mercoledì 23 settembre, in riferimento ai bacini idrografici del Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canal Bianco e Basso Adige (province di Rovigo e Verona); Basso Brenta –Bacchiglione (province di Padova, Vicenza, Verona, Venezia e Treviso); Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna (province di Venezia, Treviso e Padova); Livenza, Lemene e Tagliamento (province di Venezia e Treviso).

Le previsioni meteo Arpav indicano “fin dalle prime ore del mattino di martedì e nel resto della giornata, probabili varie fasi con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale specie su pianura e costa, ove non si escludono locali piogge intense, in qualche caso abbastanza insistenti e con quantitativi consistenti”.