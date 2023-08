Temporali e raffiche di vento: è di nuovo allerta meteo

Il Meteo regionale segnala una breve fase di instabilità nel pomeriggio di oggi, domenica 6 agosto.

Sono previsti rovesci e temporali da locali a sparsi, in rapido spostamento da nord ovest verso sud est, con probabilità crescente andando da ovest ad est. Saranno possibili, specie sulle zone prealpine e di pianura centro orientali, temporali localmente intensi associati a rovesci forti ma di breve durata, forti raffiche di vento, locali grandinate. Fenomeni in esaurimento verso sera.

Sulla base delle previsioni meteo previste, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale comunica che, per criticità idrogeologica per temporali, è stata dichiarata la fase operativa di “Attenzione” (Gialla) dalle 13 alle 21 di oggi domenica 6 agosto, nei bacini idrografici di Piave Pedemontano; Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone; Basso Brenta -Bacchiglione; Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna; Livenza, Lemene e Tagliamento.