Massimiliano Fucile dei Comunali di Vicenza vice campione tricolore under 13

L’under 13 Massimiliano Fucile dei Comunali di Vicenza centra la finale nazionale under 13 di doppio. Assieme al coetaneo bolzanino 3.3 Mattia Cona del Tennis Rungg hanno iniziato quest’avventura assieme a Sassuolo. Qui dal 29/8 al 4/9 hanno unito le loro forze, partendo come teste di serie n°13 con un tabellone da 68 concorrenti. Hanno incrociato da subito un turno abbordabile affermandosi con un doppio 6/3. In quello successivo avevano i favoriti numero 4 Mangiante-Baroni, superati senza il brivido del terzo set che arrivava però con i number five Pansecchi-Fiocchi. Incontro che valeva l’accesso alla semifinale, che validavano al terzo con un significante 10/4. Sempre più in alto il duo vicentino-bolzanino se la sono dovuta vedere nientemeno con i favoriti del seeding Garbero-Paci. Proprio quel Paci, ravennate 3.1 che nel singolare gli aveva sbarrato la strada agli ottavi di finale, poi accoppiatosi col numero uno Garbero, praticamente i due migliori tricolori under 13. E qui arriva la soddisfazione migliore per il giocatore del club di Enrico Zen. Vanno subito sotto nel primo set per 6/2 intimoriti dal tintinnio delle loro medaglie, ma dal secondo set la musica la fanno Fucile-Cona. Un imperioso e destabilizzante 6/0 condito dalla spinta fiduciosa nel long tie-break chiuso per 10/2 li proiettavano sul podio. Quale casella avrebbero occupato ancora non si sapeva, ma erano lì già paghi del risultato ottenuto e per l’oro si presentava loro il duo laziale-toscano composto dal 3.2 romano Luca Cosimi e dal 2.8 pisano Marco Meacci. Come nella semifinale la coppia “diesel” doveva scaldare i motori, ma nel frattempo si sono trovati in svantaggio per 6/1. Hanno tentato più volte di pareggiare la gara sospinti dal maestro Mirko Balestro al seguito dei giocatori, che ha apprezzato la prova di Fucile, specie nei vantaggi avuti e non concretizzati. Consegnavano la medaglia più preziosa ai loro avversari per 5/7. Balestro che è uno dei fiduciari della rappresentativa veneta, è stato molto contento della prova di “Massi”. Il club dei Comunali non può che essere fiero di questo ulteriore campioncino, già pronto a cogliere risultati prestigiosi anche in ambito nazionale. A Creazzo l’ Open maschile Falco Forever è alle semifinali. Torneo dai 3.5 condotto da Michele Risoli con la supervisione di Alessandra Babbi. Erano una quarantina i giocatori in lizza dalla terza categoria. Uscito di scena il favorito del seeding Nicola Ghedin, per mano dell’under 18 del Ct Vicenza Andrea Martellato, le due gare odierne vedono: alle 18 Martellato con Lorenzo Di Maro vicentino con tessera del Bolzano e alle 20 Pietro Romeo Scomparin vicentino con tessera del Villafranca contro Giovanni Peruffo dei Comunali. A Sandrigo Open BR Pneumatici maschile iniziato il draw di terza con 2.000 euro di montepremi. Dirige Paola Agostani e supervisione di Louis Anthony Hyde con 130 tennisti al via. Ben 11 le partite odierne a partire dalle 09.30. A Thiene prosegue il Circuito Young Boys fino al 12/9 sotto la direzione di Valentina Todeschin e Arianna Albertoni con 56 giovani.