Manuel Massagrande del Breganze vince in trasferta Motta di Livenza il Rodeo di 3^

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Manuel Massagrande del Breganze vince in trasferta a Motta di Livenza. Ancora protagonisti in trasferta i vicentini, specie quelli di terza categoria. Anche Leonid Pelipei del Bassano ha centrato un buon piazzamento sempre nel trevigiano e precisamente da Panatta. E’un ottimo giocatore, esplosivo dotato di una tecnica sopraffine che ha bisogno di esprimerla al meglio, facendo più competizioni possibili. Torneo in corso : A Costabissara dal 25/3 al 08 Aprile 4^ maschile e femminile 2° Trofeo Immunoxidil. Dirige Antonio Morgante con la supervisione di Alessandra Babbi che dovranno coordinare ben 186 tennisti. Sabato 1 e Domenica 2 Aprile ad Arzignano Rodeo di 3^ categoria maschile e femminile diretto da Giuseppe Molon che accetterà le iscrizioni pervenute entro le ore 12 del 30 Marzo. Dal 6 Aprile i Comunali di Vicenza ospiteranno la tappa Supernext Gen Italia per talentuosi players under 16 e under 18 maschile e femminile. Competizione che dovrebbe concludersi il 16/4, con dei crediti per iscrizioni ai tornei internazionali. Per accreditarsi le iscrizioni verranno ricevute entro le ore 12 del 01 Aprile. A Valdagno nel weekend 15 e 16 Aprile Rodeo di 3^ categoria con iscrizioni entro le ore 12 del 13/4. A Sovizzo dal 16 al 30 Aprile circuito Young Boys condotto da Annamaria Ambrosini. Iscrizioni entro le ore 12 del 14 Aprile.