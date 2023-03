L'under 18 vicentino Tommaso Stimamiglio conquista la prima tappa Supernext Gen

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Al Circolo Tennis Correggio dal 4 al 12 Marzo, 124 under 18 si sono sfidati per cogliere una graduatoria “nazionale” che gli consente di poter ottenere delle wild card nei tornei internazionali. Tra i tanti partecipanti tutti in cerca di ventura, c’era anche il vicentino dei Comunali Tommaso Stimamiglio. Partito come testa di serie n°5 per il suo ranking da 2.7 ha superato agevolmente due giocatori di terza categoria, mentre con il terzo giocatore Matteo Trombini del Sassuolo, il gioco si è fatto più duro. Un match andato al terzo set superato al fotofinish. Scollinato l’avversario più irto, il giocatore dei Comunali seguito dal tecnico Edoardo Florio guadagnava la semifinale, dove ad attenderlo c’era l’under 16 emiliano Massimo Ruspaggiari. Il vicentino al suo avversario lasciava soltanto un game, monito per il suo prossimo avversario di finale Gabriele Chiletti del Sassuolo. Finale che ha sempre dei brivi “particolari”. Primo set condotto facilmente in vantaggio, che sul 5-1 faceva mettere in “pause” il vicentino consentendo il recupero dell’emiliano, addirittura andando in svantaggio. Ma la caparbietà di Stimamiglio abituato a match “importanti” come la serie C, recuperava aggiudicandosi anche il tie-break. Altra pausa nel secondo set, stavolta lui in svantaggio di ben due giochi, annullava due set point al suo avversario e rimboccatosi le maniche si aggiudicava la finale per 7/5. Grande soddisfazione sia per l’atleta che per la società che proprio dal 6 Aprile ospiterà la seconda delle tre tappe di macroarea. Prossimi tornei: A Costabissara dal 25/3 al 08 Aprile Torneo dei Bissari 2° Trofeo Immunoxidil per giocatori di 4^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 23 Marzo. Dal 6 Aprile i Comunali di Vicenza ospiteranno la tappa Supernext Gen Italia per talentuosi players under 16 e under 18 maschile e femminile. Competizione che dovrebbe concludersi il 16/4, con dei crediti per iscrizioni ai tornei internazionali. Per accreditarsi le iscrizioni verranno ricevute entro le ore 12 del 01 Aprile.