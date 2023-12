Jteam saluta il 2023 dal Prealpi Master Show

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Il Prealpi Master Show può considerarsi a tutti gli effetti una festa di fine stagione per il rallysmo in Triveneto ed anche la dipartita, apparentemente temporanea, del Raceday Rally Terra non ha ridotto l'eco della due giorni vissuta nella campagna trevigiana da Jteam, al via con un contingente molto interessante. Il migliore è stato indubbiamente Giovanni Toffano, alle note l'immancabile Matteo Gambasin, che, pur essendo al debutto assoluto sui fondi a scarsa aderenza, si è confermato uno dei gentleman driver più interessanti degli ultimi anni, sfoderando un'altra prestazione concreta. Il pilota di Rovolon, in gara con la Skoda Fabia Rally2 Evo di MS Munaretto, sfruttava al meglio l'intensa sessione di test svolta alcuni giorni prima dell'evento, piazzandosi nella parte alta della top ten in avvio con un passo notevole, prima di finire vittima di un calo fisico che in chiusura lo ha costretto ad accontentarsi della dodicesima piazza assoluta, in RC2N ed in R5 - Rally2. “Un 2023 di gioie e dolori” – racconta Toffano – “con una prima parte di anno che ci ha dato qualche boccone amaro da ingoiare ma con un finale che, se penso a Schio ed al Master, ci ha riportato un bel sorriso in faccia. Grazie a tutti i partners che continuano a sostenermi, da Jteam a Rally Team, da Matteo alla mia famiglia che è stata fondamentale in un mese di Dicembre particolarmente complicato. Grazie ad MS Munaretto che, ancora una volta, mi ha dato in mano un mezzo affidabile e sincero, permettendomi di trovarmi del tutto a mio agio. Ora arrivano le vacanze di Natale ma, a dire il vero, stiamo già pensando ai programmi del 2024.” Soddisfazione condivisa anche con il secondo portacolori sceso in campo a Sernaglia della Battaglia, Gianmarco Lovisetto, che ha interrotto una lunga sosta, risalente allo Scorzè. Il pilota di Bastia di Rovolon aveva un conto in sospeso con il Prealpi e la recente Domenica ha permesso al pilota della Peugeot 208 Rally4 di Galiazzo, in coppia con la compagna Ylenia Vezzaro, di togliersi quel sassolino che gli era rimasto nella scarpa dalla passata edizione. La tredicesima piazza di classe viene accolta con positività, data l'esperienza maturata. “Il Prealpi è una gara che cerco di disputare ogni anno” – racconta Lovisetto – “perchè è una bella festa di fine stagione che si corre vicino a casa. Io ed Ylenia avevamo un conto da regolare dal 2022, essendoci ritirati subito, e devo dire che lei è stata davvero molto brava, sopra le mie aspettative. Volevamo divertirci e fare esperienza, così è stato con il cronometro che non era la nostra priorità. Direi che come regalo per il suo compleanno dovrebbe andarle bene no? A parte le battute grazie a Jteam ed al presidente Battaglia, sempre presente. Grazie a tutti i nostri partners ed al team Galiazzo, squadra che ci ha piacevolmente sorpreso qui.” A completare il tridente ci ha pensato Rudy Tessaro che, dettando le note a Marco Favero su una Peugeot 208 R2 di Baldon Rally, ha concluso in quinta piazza di classe Rally4 - R2.